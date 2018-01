Ook PvdA wil niet met De Mos samenwerken: 'Ze sluiten mensen uit'

Dat zei lijsttrekker Martijn Balster vanmiddag bij de aftrap van de PvdA-campagne in de café de Pakschuit. ,,We sluiten de PVV uit omdat zij groepen mensen uitsluiten. Maar Groep de Mos doet niet veel anders: ze schofferen en shockeren. In hun ogen is de een meer waard dan de ander. Als ze doorgaan met die uitsluitingsagenda werken we ook met hen niet samen.''