Ook Rijswijk zoekt naar ruimte voor bedrijven

Den Haag is niet de enige die meer vraag ziet naar en minder ruimte ziet voor bedrijfspanden. Peter Hartevelt, voorzitter van de Belangenvereniging Bedrijven Rijs-wijk (BBR): ,,Dat tekort is hier ook. We merken dat de economie aantrekt. En er wordt niet zomaar naar bedrijfspanden gezocht, we zien een behoefte aan panden voor wat wij de maakindustrie noemen. Voor het produceren van spullen.''

Daarom is de BBR tegen woningbouw op bedrijfsterreinen. ,,Je ziet in die combinatie helaas te vaak conflicten ontstaan tussen bedrijven en bewoners over het tijdstip van laden en lossen bijvoorbeeld. Het einde van het liedje is dan dat het bedrijf weg moet. Dat willen we in de Plaspoelpolder niet hebben. Maar ik besef tegelijkertijd dat er niet alleen behoefte is aan ruimte voor bedrijven, maar ook voor woningen.''