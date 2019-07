Ook ’s winters naar een strandtent: het aantal dat mag blijven staan wordt groter

Het aantal strandpaviljoens op Scheveningen en Kijkduin dat ook in de winter op het strand mag blijven staan, wordt groter. Ietsje groter. Want de strandtenten mogen niet de natuur verstoren en oneerlijke concurrentie opleveren met horeca aan de boulevards.

Nu hebben vier strandpaviljoens zo’n wintervergunning in Scheveningen en geen in Kijkduin. In totaal staan er zestig paviljoens op het strand van Scheveningen en Kijkduin.

De strandtenten met wintervergunning liggen rond de Scheveningse haven. Een aantal andere eigenaren van strandtenten, tussen de haven en Pier en voorbij de Pier, vraagt al jaren om ook in de winter te mogen blijven staan. Bezoekers genoeg om ook in de winter van te kunnen leven en het scheelt twee keer per jaar een kostbare op- en afbouw van hun paviljoen, is de redenering.

Maar hoeveel eigenaren straks in aanmerking komen voor het uitbreiden van hun exploitatie en op welke stukken van het strand dat mag, is volledig onduidelijk. ,,Dat gaan we nu juist overleggen met de ondernemers zelf, met de ondernemers op de boulevard en de bewoners van Scheveningen”, zegt de woordvoerder van wethouder Boudewijn Revis die ‘de beperkte uitbreiding’ vandaag bekendmaakte. ,,De orde van grootte van de uitbreiding is iets dat samen moet worden besproken.”

Niets mooier dan concurrentie

Peter Ludovici, die als strandondernemer al decennialang in Scheveningen actief is met zijn familie, vindt het ‘vaag’ wat er nu allemaal wel of niet te gebeuren staat. Hij wil al jaren alle maanden op het strand blijven staan. ,,Maar wordt het nu zo dat ik niet mag en mijn broer met Twins wel? Ik heb geen idee hoe ze dat straks gaan bepalen.”

Het argument dat een strandpaviljoen dat in de winter open blijft geen concurrentie mag vormen voor ondernemers op de boulevard, vindt Ludovici ‘onzin’. ,,Er is niets mooiers dan concurrentie.” Ludovici is bang dat er ‘nog allemaal pilots en proeven worden gehouden voordat er een knoop wordt doorgehakt en ze zijn er al twintig jaar over bezig’.

Maar volgens de woordvoerder van wethouder Revis hoeft het allemaal niet vreselijk lang te duren. ,,Het is de bedoeling om aan het eind van dit jaar een voorstel naar de gemeenteraad te sturen.” Het ziet er echter niet naar uit dat strandtenten al deze winter kunnen blijven staan.

,,We moeten natuurlijk ook onze paviljoens aanpassen”, zegt Ludovici. ,,Voor de winter stel je andere eisen aan de bouw. Isolatie bijvoorbeeld. Maar onze constructie is nu al zo dat we er met een paar kleine aanpassingen zijn om het hele jaar te blijven staan.”