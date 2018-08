Ook Scheveningers en Voorburgers kunnen maaltijd bestellen via Uber Eats

Op dit moment kun je alleen gebruik maken van de bezorgdienst als je in het centrum van Den Haag woont, maar daar komt eind dit jaar verandering in. Dan worden Scheveningen en Voorburg aan de bezorglocaties toegevoegd. De precieze datum is nog niet bekend.



Ook nieuw voor gebruikers van Uber Eats is dat ze vanaf vandaag hun maaltijd via iDeal kunnen afrekenen.



Uber Eats is in Nederland -naast Den Haag - al beschikbaar in Amsterdam, Amstelveen, Rotterdam en Utrecht. Voor het einde van het jaar worden ook Haarlem en Groningen toegevoegd. Met de app bestellen gebruikers eenvoudig maaltijden tussen 11.00 uur ‘s ochtends en 23.00 uur ‘s avonds.



Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Den Haag en omstreken? Schrijf je hier gratis in!