Ook tijdens avondspits nog kans op gladheid

Leerkrachten leggen vandaag opnieuw massaal het werk neer

12:57 Vandaag is het zover: omdat de vorige staking niet het gewenste resultaat heeft gehad, leggen leraren uit het basisonderwijs vandaag opnieuw het werk neer. Het doel is om een beter salaris en een lagere werkdruk af te dwingen. De meeste basissscholen in het land zijn gesloten.