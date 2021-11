Ook Timon en Charlotte willen weg uit ‘gejaagde Randstad’: ‘Middelburg heeft een hoop te bieden’

De twee kochten het huis in 2014. Voor ze Emilie (8), Louise (6) en Sieb (2) kregen, woonden Charlotte en Timon in het bruisende centrum van Rotterdam. Leuk zonder kroost, maar voor de volgende fase van hun leven zochten ze toch iets kindvriendelijkers. Omdat Charlotte in Den Haag werkte en Timon voor zijn werk veel onderweg is, en dus vlug op de snelweg moest zijn, kwamen ze uiteindelijk in Voorburg uit.