Ook vandaag nog hinder door Ciara: afvalcontainers worden niet geleegd

Slooprege­ling voor oude diesels in Den Haag is geen succes

12:40 De sloopregeling van de gemeente Den Haag voor vervuilende dieselauto's en brom- en snorfietsen, blijkt (nog) niet erg in trek. De afgelopen drie jaar maakten slechts 1300 Hagenaars er gebruik van. De gemeente heeft desondanks besloten de regeling dit jaar te verlengen én uit te breiden. ,,Elke vieze auto of brommer minder is er een.''