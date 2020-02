Ook vissers komen morgen protesteren in Den Haag

Op de stoep van het wereldbe­roem­de Fifth Avenue in New York groeien straks Westlandse tomaten

7:02 Zes maanden lang groeien er tomatenplanten van Westlandse makelij op de stoep van Fifth Avenue, hartje New York. Dit als uithangbord voor de tentoonstelling Countryside, The Future van architect Rem Koolhaas in het Guggenheim Museum die donderdag start. ,,De Westlandse tuinbouw staat straks écht wereldwijd op de kaart.”