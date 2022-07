Ook Voorschoten heeft nu een politiek akkoord, alleen Den Haag nog niet

In Den Haag geboren Remco Campert overleden op 92-jarige leeftijd

Schrijver en dichter Remco Campert is in de nacht van zondag op maandag op 92-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Amsterdam. De auteur werd op 28 juli 1929 geboren in Den Haag als zoon van de schrijver Jan Campert en de actrice Joeki Broedelet.

4 juli