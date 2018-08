Ook vrienden bruidegom mishandeld na trouwfeest in Scheveningen

Doodgescho­ten man in Delft is topcrimi­neel Karel Pronk

16:28 Bij een schietpartij nabij een koffietent in het Kalversbos in Delft is vanochtend een man neergeschoten. Het slachtoffer is overleden. Het gaat om de beruchte Delftse topcrimineel Karel Pronk. Dat heeft zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers bevestigd.