Ook Waylon en Jett Rebel naar Haagse Parkpop

Parkpop The Hague is onderdeel van het Parkpop festivalweekend. De aftrap is op vrijdag 28 juni met het eveneens gratis toegankelijke Parkpop Downtown in de Haagse binnenstad. Zaterdag 29 juni is er Parkpop Saturday Night in het Zuiderpark, met onder meer Skunk Anansie en Nile Rodgers & Chic. Op zondag 30 juni viert Parkpop The Hague daar ook haar 39e editie.



Vorig jaar kwamen er 200.000 mensen op af op de gratis zondag. Voor de zaterdag moeten wel kaarten worden gekocht.



