Ook Whoosah wacht met smart op de Summer of Love: ‘Zon schijnt echt vaker in Scheveningen dan je denkt’

Er is al vaak over geschreven: het persmoment van 18 juni waarop alles weer open mocht en dat van 9 juli toen alles met één pennenstreek weer werd teruggedraaid. Op die bewuste vrijdag stond bij Whoosah - bekend van de chille feesten - een compleet tentenkamp klaar voor de eerste grote party sinds tijden. Drank, etenswaar, dj’s, kluisjes, beveiliging, waterdichte controle, alles was geregeld voor het Westerliefdefestival de dag erna. Totdat gebarentolk Irma Sluis vrijdag even na zevenen de ondankbare taak had het festival weg te wuiven.