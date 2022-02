Ook wijnliefhebbers worden blij van nieuw Haags biertje Venijn

,,De pulp van de druivenoogst van de wijngaard nabij station Den Haag Moerwijk is toegevoegd aan het bierbrouwsel. Hierdoor krijgt het bier niet alleen een mooie rode kleur, maar ook een friszure afdronk. Verder heeft The Hague Grape Ale door het gebruik van champagnegist een droog karakter en is hij licht bitter van smaak”, aldus Van den Burg.

Beperkte oplage

Omdat de druivenoogst van de Haagse stadswijngaard onder andere afhankelijk is van het weer, was al verwacht dat het product waarschijnlijk in een beperkte oplage zou worden gemaakt. Eiber Bier heeft 350 flessen Venijn beschikbaar. Een exclusieve en gelimiteerde oplage van deze The Hague Grape Ale zit in een chique fles van 37,5 centiliter die onder meer te koop is via de webshop van Eiber Bier.