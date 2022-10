Ook Zuid-Holland wil Haagse vreugdevuren vergunning geven

Zwembaden mogen dochter van Mahwish niet meer weigeren in boerkini: ‘Iedereen moet kunnen zwem­men’

Meisjes en vrouwen in boerkini mogen niet meer geweigerd worden in Haagse zwembaden. Na klachten van een islamitische moeder wier dochter met bedekkende zwemkleding de toegang enkele keren is ontzegd, heeft de gemeente de richtlijnen aangepast. Niet iedereen is daar gelukkig mee: ‘Als je hieraan toe gaat geven, wordt dit straks gemeengoed’.

11 oktober