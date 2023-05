Oom Hans was bekend door frivole ondermode: bodysuits in luipaarddessin als warme broodjes verkocht

indebuurt.nl Kater Moos is een blij ei en zoekt iemand om mee te spelen

Helaas kan niet iedereen in Den Haag voor een dier zorgen. Daarom zitten er flink wat honden en katten in het asiel. Wekelijks stellen we een hond of kat aan je voor in de hoop dat het beestje een nieuw thuis vindt. Deze week: kater Moos.