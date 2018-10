Oorspronkelijk, maar weinig opwindend

Voor een Japanse eetervaring kan je in Den Haag terecht bij Morikawa, worden we getipt. Om in het eenvoudige maar stijlvolle eethuisje te komen, stap je door een wit gordijntje naar binnen. Eenmaal binnen, oogt de inrichting strak en minimalistisch. Op een enkele oranje geschilderde koikarper na voeren wit- en beigetinten de boventoon en heerst er een serene stilte. Hierdoor spreken we opeens onbewust op fluistertoon en lijkt de sfeer meditatief. Gastheer en chef-kok zeggen nauwelijks iets en wij zijn lange tijd ook nog eens de enige gasten in het restaurant. Het is net niet ongemakkelijk.



Morikawa staat inmiddels op de drempel van het tienjarig bestaan. De menukaart kent zijn klassiekers, maar wordt afhankelijk van het seizoensaanbod door chef-kok Yasunari Morikawa regelmatig van nieuwe hapjes voorzien. De kok heeft roots in Osaka en kookt dan ook in die traditie.



We zien hem achter een werkbankje geconcentreerd een geelvinmakreel, die straks onderdeel is van ons menu, fileren. Je kunt bij Morikawa een vier- of zesgangenmenu kiezen of à la carte gaan. Dat laatste is voor ons een beetje als een sudokupuzzel.