'Oorzaak afvalbranden bij Renewi niet te vinden'

Na drie branden binnen een maand, waarvan twee forse, gaat afvalverwerker Renewi in Wateringen de toch al strenge veiligheidsmaatregelen fors aanscherpen. De afvalhopen worden kleiner, er komen veel meer warmtemetingen en medewerkers gaan extra rondes lopen over het terrein.

Zaterdagavond was het voor de derde keer in vier weken tijd raak. Nu vloog een hoop afval in de buitenlucht in brand, terwijl in de nacht van 20 op 21 april een enorme bedrijfshal volledig in de as werd gelegd. En tussendoor ontstond brand in een andere afvalberg.

Contrans

Over de oorzaak van de branden tast Renewi, het voormalige Van Vliet Contrans, volledig in het duister, al zijn er geen aanwijzingen van brandstichting. En dus doet de afvalverwerker in Wateringen, op de grens met Den Haag, er nu álles aan om een nieuwe brand te voorkomen.