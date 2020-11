Oorzaak brand Rijswijk blijft onbekend, mogelijk historische onderdelen in de as

Dat laat een woordvoerder van de politie weten. Zaterdagavond laat brak de brand uit in een leegstaand gebouw aan het Julialaantje in Rijswijk. Dat deed ooit dienst als kantine van het naastgelegen tennispark, maar was al enige tijd niet meer in gebruik. De vlammen sloegen al snel uit het dak, waardoor er geen redden meer aan was. De brandweer hield uit voorzorg de rookontwikkeling bij een verzorgingshuis in de gaten.