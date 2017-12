Aantal gebruikers van digitale diensten van HTM groeit

17:01 Steeds meer mensen maken gebruik van de digitale diensten van het Haagse vervoersbedrijf HTM. Zo kopen meer reizigers digitale kaartjes via hun smartphone, stijgt het gebruik van gratis wifi, krijgen meer mensen verloren voorwerpen terug via internet en communiceren meer mensen met de vervoerder via Whatsapp.