Oostende heeft een stoppelbaard, Scheveningen een blauwe randloze bril

Want waarom zou je drie uur in de auto zitten om, op zoek naar een dure parkeerplaats, in eenzelfde verkeersfuik terecht te komen als in de Zwolsestraat? En waarom zou je een tank benzine leegrijden om het mengsel van zeelucht en frituur op te snuiven dat je ook op de boulevard van Scheveningen kunt ruiken? Toch is Oostende een bezoek waard, al is het maar ter vergelijking.