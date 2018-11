Op avontuur tijdens Kasperiaanse trip

Nu buitelde direct een legertje foodies over chef-kok Kasper Verlinden heen, en vonden wij het vooral tijd om even te wachten.Tot deze week. Portfolio is vrij klein, zo'n 30 eetplaatsen, het interieur Scandinavisch strak, de brigade in het gelid, maar ook aangenaam gastvrij. Een straalkacheltje jaagt de eerste winterkou de zaak uit als we er aanschuiven.



Eten bij Portfolio betekent een trip met chef-kok Kasper Verlinden waarbij de chef dirigeert voor 64 euro per persoon. Dat is de prijs voor het menu bestaande uit zes gerechtjes en twee amuses. Wijn kan daarnaast per arrangement of naar eigen keuze worden besteld. Het betekent dat de rekening flink oploopt en daarvoor moet een goed culinair optreden worden verwacht.



Leuk detail: de voltallige equipe verschijnt aan je tafel om uitleg te geven over de gerechten. Te beginnen met gestoomde dimsum gevuld met gamba en coquille, bovenop ook een plakje gepekelde coquille en frisse lenteui, dat we dopen in een dipsausje van soja, chili en sesam. Ons aperitief, een minder alcoholische lichte mooie bubbelwijn, past er fijn bij.



Dan verschijnt de chef-kok: ,,Ik raad u aan dit in twee happen te eten, dan krijgt u alle smaken.'' We proeven een fantastische kleine bapao. Het gestoomde broodje is gevuld met een boemboe Bali van makreel, waarop wat atjar en een crème van citroengras. Ogenschijnlijk eenvoudig, maar intens van smaak.