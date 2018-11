Op basis van geloof dieren dwingen om te lijden is absurd

Tijdens het eindejaarsfeest van de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Den Haag wordt ‘alleen halalvlees’ geserveerd. Hiertoe zijn dieren onverdoofd geslacht. Dat is verboden in de Europese Unie, maar er kunnen uitzonderingen worden gemaakt. Omwille van een geloof, zoals moslims en joden hebben. Ze maken vaak ruzie maar zijn het over één ding eens: dieren moet je onverdoofd slachten. Ritueel afmaken. Waarom? Omdat jouw geloof meer waard is dan het beest dat je slacht.



Op basis van een geloof dieren dwingen om te ­lijden is absurd. Een geloof is een aanname. Een veronderstelling. Vanuit die overtuiging een dier bewust pijn doen om je gelijk te halen - dat kan geen God zo bedoeld hebben. Dat is bedacht door mensen die de zaak onnodig forceren. Zie daar mijn probleem met geloof: het is te dwingend. Neem de Tien Geboden: ‘Gij zult dit, gij zult dat’ - sorry, ik wil graag een beetje speelruimte. Als Mozes van die berg was gekomen en had gezegd: ‘Jongens, alsjeblieft, de Tien Suggesties’ - dan had ik er misschien nog over nagedacht.