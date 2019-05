Op dakenjacht in Den Haag: ‘Ook zonnepanelen voor bewoners zonder zonnedak’

Een goed milieu begint bij een ander?

,,Eigenlijk wel. Coöperatie De Groene Regentes zoekt daken waarop we zonnepanelen kunnen leggen. Die worden betaald door onze leden: buurtbewoners die zelf geen mogelijkheid hebben voor een zonnedak.‘’



Zoals het dak van theater De Regentes?

,,Na de sporthal aan de Gaslaan is theater De Regentes in de Weimarstraat het tweede dak waarop sinds kort 320 zonnepanelen liggen. Het volgende plan is om de Haagse energiecentrale van een zonnedak te voorzien. Best wel ambitieus.‘’



Waarom is dat ambitieus?

,,Een zonnedak verdient zichzelf na vijftien jaar terug. Sluit de energiecentrale eerder dan lopen we het risico geld te verliezen. De toekomst van de centrale is nog niet zeker. In de tussentijd gaan we in de rest van Den Haag op dakenjacht.‘’



Wie gebruikt de energie op andermans dak eigenlijk?

,,Wij verkopen de stroom aan energieleveranciers. Dus als je daar je energie afneemt dan gebruik je 'onze' stroom. De leden van de coöperatie gebruiken die stroom misschien niet, maar kunnen wel aan de zonnepanelen verdienen.‘’