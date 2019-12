Op de eerste dag in haar nieuwe gezin stond Kana (1) op een van de chihuahua’s

Michael L. moet tien jaar de cel in voor wurgen van Rijswijkse kroegbaas Lian Boel

14:04 De rechtbank in Den Haag heeft Michael L. veroordeeld tot tien jaar cel voor het doden van Lian Boel, voormalige eigenaar van café ‘t Smitje in Maassluis. Het Openbaar Ministerie had 8 jaar gevangenisstraf geëist voor doodslag. Hij gaat in hoger beroep, omdat hij vindt dat hij de plicht heeft om aan zijn dochter te bewijzen dat hij onschuldig is.