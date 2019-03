Op de Haagse markt is je euro drie euro's waard

Koning verrast kinderen en ouders door bezoek aan Samen Sterk Zoetermeer

17:59 Er zou een gast komen – dat was zo’n beetje het enige dat de vrijwilligers van Samen Sterk in Zoetermeer vanmiddag wisten. Dat die gast niemand minder was dan koning Willem-Alexander was een volslagen verrassing. ,,Had ik dit maar eerder geweten, dan was ik nog even naar de kapper gegaan.’’