‘Op de katten is het geduldig wachten voor een stilleven’

Hoe komt een Sloveens magazine terecht bij een Haagse met groene vingers?

,,Ik plaats al een jaar stillevens van bloemen, mijn katten en planten op Instagram. De foto's zijn verhalen waarin ik een pioenroos in een bruine glazen fles of cactussen in potjes de hoofdrol laat spelen. De foto's van de katten vinden mijn volgers grappig. De katten gaan 'in gesprek' met de planten. Op een goed moment zie je mijn kat snuffelen aan eucalyptustakken of hij kijkt verbaasd naar een pluizige paarse bloem.‘’



Ben je lang bezig met zo'n stilleven?

,,Meestal ben ik een uur aan het schuiven met vaasjes, bloemen en takken. Op de katten is het geduldig wachten.''