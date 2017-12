Op de lunch bij ondernemer én gitarist van The Indien

Ondernemen zit muzikant Casper Talsma van de band The Indien in het bloed. Na een kledingzaak in Amsterdam heeft hij nu een koffiebar geopend in Den Haag.

Een woud van planten, zorgvuldig gekozen posters, de geur van verse koffie en alternatieve muziek van Ebo Taylor en Khruangbin... Het mag er in de tweede week na de opening dan nog niet enórm druk zijn, sfeer ontbreekt geenszins in koffiebar Bartine aan de Herengracht in Den Haag. Achter de bar verwelkomen eigenaren Nils Klinkspoor (30) en Casper Talsma (34) glunderend hun gasten.

Quote Veel muzikanten doen iets naast hun werk in de muziekscene, Casper Talsma

Dat het internationaal goed gaat met The Indien - de Haagse band staat sinds een jaar onder contract bij het Britse platenlabel Disturbing Londen en vliegt heel Europa over - was voor gitarist Casper Talsma geen enkele reden niet óók een horecazaak te beginnen. Met de komst van Bartine is een droom uitgekomen. ,,Toen Nils en ik dit pand tegenkwamen wisten we: hier moeten we het gaan doen", vertelt Talsma. ,,Veel muzikanten doen iets naast hun werk in de muziekscene, zo run ik ook een kledingzaak in Amsterdam. Omdat ik veel in Londen ben, kan ik niet altijd aanwezig zijn in mijn zaken. Nils, met veel ervaring in de horeca en marketing, staat wél dagelijks in de lunchroom. Zonder hem had ik dit niet kunnen starten."

Plots is de muziekliefhebber afgeleid door zijn iPad. ,,Even wat leuks opzetten", lacht hij. ,,Skyradio zul je hier niet horen. Goede muziek is essentieel in een lunchroom. Bij ieder nummer moeten gasten hun Shazam-app erbij willen pakken. Zo van 'Dít is tof!'"

Londen

Behalve muziek gaven ook innoverende koffietentjes 'op elke straathoek van Londen', de 'onbevangen esthetiek' in Berlijn en de Scandinavische keuken inspiratie voor Bartine. ,,Den Haag kent al ontzettend veel horecazaken", vervolgt Talsma. ,,We vinden het daarom belangrijk om onderscheidend te zijn en doen het nét even anders dan gevestigde ondernemers, met onder meer bircher met gepocheerde peertjes en wortelsoep met yoghurt en sumac op de kaart."

Quote Op het podium willen we in gesprek met inspirerende artiesten Casper Talsma