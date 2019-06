Op de springplank naar volwassenheid: 'Zeventien is een tussenmaatje'

Bestuurder Gemiva per direct op non-ac­tief na melding over ‘ongepast gedrag’

17:05 Gemiva, zorgorganisatie in Zuid-Holland voor mensen met een verstandelijke beperking, heeft een bestuurder per direct op non-actief gesteld. ‘Een signaal’ over ‘mogelijk ongepast gedrag’ tegenover een vrouwelijke medewerker vormt daarvoor de aanleiding, zo laat de raad van toezicht van Gemiva in een verklaring aan de medewerkers weten.