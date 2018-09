'Op de stoel van de voorzitter ketsen is een flagrant staaltje zetelroof'

De documentaire over Rinus de Wipper kunt u nog immer bewonderen op YouTube. In 1969 barstte een golf van ontzetting los in gans het land: Rinus, bewoner van de Schilderswijk, verklaarde onomwonden dat hij zijn vrouw wipte waar hij maar kon, ook als de kinderen (hij had er zeven) erbij waren. Rinus werd door zijn wijkgenoten verkettert, een dag later vlogen de ramen d’r uit. Rinus moest vluchten; nooit is meer iets van hem vernomen.