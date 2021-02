Op deze buitenbanen kan je volgende week je rondje schaatsen

Met het winterse weer op komst kan er binnenkort misschien geschaatst worden. Dinsdag of woensdag is de kans groot dat de sloot om de hoek een dikke lag ijs bevat. De schaatsbanen kijken wat er mogelijk is ondanks de coronamaatregelen. ,,Er is hoop.”

Door die maatregelen zijn er veel regels bij gekomen. ,,Daar zou ik de krant mee kunnen vullen”, zegt Aad van Winden, secretaris van ijsclub Vlietland in Schipluiden. ,,Er moet natuurlijk afstand worden gehouden. Mensen kunnen de avond van tevoren voor een blok van 2 uur reserveren. Er zit een halfuur tussen de blokken zodat de groepen kunnen wisselen. Zo kunnen we toch 1500 mensen per dagen laten schaatsen.”

Kinderen onder de 13 jaar mogen vrij schaatsen. Ook de ijsrollators voor kinderen, zoals Van Winden de hulpmiddelen noemt, zijn nog steeds beschikbaar.

Hij verwacht dat er vanaf dinsdag of woensdag kan worden geschaatst. ,,We moeten even kijken wanneer het dik genoeg is, maar dat wordt wel schaatsen komende week.” Al vanaf november zijn ze in Schipluiden bezig met draaiboeken vanwege de coronamaatregelen. Afgelopen week kwam er goedkeuring van de gemeente.

Erwtensoep

Als je je had verheugd op de erwtensoep of chocolademelk achteraf, zit het tegen. Het clubhuis is gesloten voor horeca en ook je schaatsen kan je niet laten slijpen.

Wie in Den Haag de schaatsen aantrekt, moet het doen met de sloot. De ijsbanen die normaal in Park Ockenburg en het Zuiderpark te vinden zijn, komen er dit jaar niet. De gemeente vermoedt dat er niet valt te handhaven op groepsvorming en het afstandscriterium van 1,5 meter.

Eerder deze maand liet IJsclub Hard Gaat-ie in De Lier weten dat ze deze winter gesloten zouden blijven vanwege de coronamaatregelen. ,,Maar er is hoop”, zegt voorzitter Wim van den Berg. ,,Het begint nu natuurlijk te kriebelen, dus we gaan kijken of we toch iets voor de kinderen kunnen doen.”

Avondklok

De avondklok maakt het volgens Van den Berg wel lastig. ,,Wij maken ‘s nachts ijs. Dus we moeten kijken wanneer we kunnen sproeien.”

Hardloopclub D.IJ.C. Bertus in Delft heeft besloten dat de ijsbaan niet open gaat. Andere ijsclubs zijn nog in beraad. Op de websites van de schaatsbanen is de actuele staat van het ijs te vinden.

De vaste ijsbanen, zoals bij het Kurhaus op Scheveningen en bij de TU Delft, zijn niet open. De organisatie van Winters Delft liet eerder weten dat het niet mogelijk was om een veilige en gezellige schaatsbaan met veel winterpret te organiseren met de beperkende maatregelen.

Buitenbanen in de regio: IJsclub Vlietland, Schipluiden

IJsclub Hard Gaat-ie, De Lier

IJsvereniging Voorwaarts, Delfgauw (alleen open voor leden)

IJsvereniging Pijnacker

IJsvereniging Zoetermeer (alleen open voor leden)

