Op deze dag gaat de Japanse Tuin weer open

De tuin staat bekend als de enige Japanse tuin in Nederland uit het begin van de twintigste eeuw en is een populaire plek voor trouwreportages. Vanwege de gevoeligheid van de zeldzame bomen en planten is het park slechts een aantal weken per jaar open. Ook wordt er een maximaal aantal bezoekers tegelijkertijd toegelaten.



De openingstijden van de tuin zijn van 9.00 tot 20.00 uur. De tuin is geopend tot 9 juni. Daarna gaat hij in het najaar weer open van 12 oktober tot en met 27 oktober.