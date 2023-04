Op deze datum is de traditionele veiling van eerste vaatje haring

Mijn Allessie Bas (59) is helemaal gek op zijn bordeauxro­de Jeep Cherokee Wagoneer: ‘Hoort niet in een vitrine­kast’

Het was absoluut geen liefde op het eerste gezicht tussen Bas Verheij (59) en zijn bordeauxrode Jeep Cherokee Wagoneer. Bij Cherokee Land in Muiderberg zag hij zijn huidige auto staan vol overbodige extra’s en stickers. Op zijn verzoek bracht de verkoper de Amerikaan terug in originele staat. En ja, toen was-ie dubbel en dwars verkocht.