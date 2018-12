Op deze nummers uit de Top 2000 stemden Hagenaars het meest

Npo radio 2 stelt elk jaar een lijst samen van de 2000 populairste nummers. Net als heel Nederland hebben ook wij, in Den Haag, het vaakst gestemd op ‘Bohemian Rhapsody’ van Queen. Verder is er wel wat veranderd ten opzichte van vorige jaar. Zo is Coldplay uit onze top 10 verdwenen en Golden Earring een paar plaatsen gezakt.

Dit is de Haagse top 10:

1. Queen – ‘Bohemian Rhapsody’

2. Eagles – ‘Hotel California’

3. Led Zeppelin – ‘Stairway To Heaven’

4. Billy Joel – ‘Piano Man’

5. Pink Floyd – ‘Wish You Were Here’

6. Pearl Jam – ‘Black’

7. Deep Purple – ‘Child In Time’

8. David Bowie – ‘Heroes‘

9. Queen – ‘Love of my life’

10. Golden Earring – ‘Radar Love’

Top 2000

Den Haag is de rockstad van Nederland en dat is te zien in de hele Top 2000. Zo staat de Golden Earring er 10 keer in en rockbabe Anouk maar liefst 13 keer.

Het hoogst genoteerde nummer uit Den Haag is Radar Love van de Golden Earring op nummer 10, daarna volgt op nummer 60 Harrie Jekkers met het Klein Orkest: Over de Muur. Anouk’s hoogst genoteerde nummer is weer Nobody’s Wife, op plek 123.

Shocking Blue kan echt niet in deze lijst ontbreken. Zij staan met Venus op plek 959. Daarna volgt Kane met op nummer 1001 Rain Down On Me.