Op deze plekken in de Haagse regio kun je vandaag veilig zwemmen

Interactieve KaartEen verkoelende duik nemen is soms erg verleidelijk, maar je moet wel oppassen waar je het water induikt. Door de warmte is de waterkwaliteit op sommige plekken zo slecht dat het wordt afgeraden om erin te zwemmen. Bekijk hier op welke plekken je wel veilig een duik kan nemen, maar ook welke plekken je beter kunt vermijden.

Negatief: Momenteel is er een negatief zwemadvies bij Wollebrand in De Lier, Plassen Madestein (Zuidzijde en Noordzijde) in Monster en Natuurbad Te Werve in Den Haag.

Ook wordt de waterkwaliteit in waterspeeltuinen Korftlaan en Tanthof in Delft afgekeurd door zwemwater.nl, maar de waterspeeltuinen zelf zeggen dat dit niet het geval is. Ze claimen dat de kwaliteit van het water goed genoeg is om in te zwemmen.

Waarschuwing: Voor de Noord Aa (speelvijver en het strandje) bij Zoetermeer, Waterspeeltuin Tubasingel in Rijswijk, Plassen Madestein Loosduinen in Den Haag en het water bij de naturistencamping Delft geldt een waarschuwing, maar de waterkwaliteit is niet helemaal afgekeurd.

Bij de andere zwemgebieden in de regio is het water veilig genoeg om in te zwemmen.

Op onderstaande kaart kunt u live te de beoordeling vinden van de kwaliteit van het zwemwater bij u in de buurt.