Op deze plekken in de Haagse regio worden de meeste rivierkreeften gespot

Amerikaanse rivierkreeften krioelen door de Haagse regio. De beestjes duiken steeds vaker op, vooral in Den Haag. Maar hoe vaak worden de kreeften in jouw gemeente gespot?

In Den Haag werd de Amerikaanse rivierkreeft sinds 2010, 102 keer op het land en in het water gespot. Het aantal individuele exemplaren dat werd gezien is 612. In de gemeente Rijswijk is het totale aantal kreeften dat werd gezien 380. Maar ook in de gemeente Leidschendam-Voorburg werden 70 beestjes gespot. In Wassenaar ligt het aantal aanzienlijk lager. Daar werden 5 rivierkreeften gespot sinds 2010.

In de gemeente Westland zijn sinds 2010 in totaal 62 Amerikaanse rivierkreeften gezien. In de gemeente Midden-Delfland waren dat er 19 en in Delft 98. In de gemeente Pijnacker-Nootdorp ligt het aantal iets hoger, daar werden 137 kreeften gezien. In de gemeente Zoetermeer werden 30 kreeftjes gespot.

Randstad

In totaal zijn er in Nederland meer dan twaalfduizend rivierkreeften geteld. Vooral in de Randstad vormen ze een ware plaag. Volgens de cijfers van waarneming.nl gaat het per waarneming om gemiddeld zes diertjes. Kijk hieronder op de kaart hoe vaak de Amerikaanse rivierkreeft in jouw gemeente gespot is.