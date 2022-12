Op deze plekken in de regio kun je buiten schaatsen

De Lier

De ijsbaan in De Lier ging dinsdag al open. IJsclub Hard Gaat-Ie ging als een van de eerste schaatsbanen van Nederland open voor publiek. Honderden schaatsers zijn al de baan op gegaan. De baan kon al zo snel opengaan doordat vrijwilligers gedurende de nacht hard door hadden gewerkt aan een stevige ijsvloer. Ook vandaag kan er weer geschaatst worden voor de 2300 leden van de club.

Schipluiden

Het ijs op de baan van vereniging Vlietland in Schipluiden in de gemeente Midden-Delfland is vannacht weer wat dikker geworden. De baan ging donderdagochtend daarom open voor haar leden. Het ijs is 4,5 tot 5 centimeter dik. Dat is net aan genoeg. Daarom zijn er wat regels waar de schaatsers rekening mee moeten houden. Zo mogen er geen groepen worden gevormd op de baan. Er mag niet in treintjes worden geschaatst en stilstaan mag alleen langs de kant.

Kurhaus

Op het Kurhausplein in Scheveningen kan, net als de voorgaande veertien jaar, weer geschaatst worden in de buitenlucht. De overkapte baan staat er al ruim een maand en blijft open tot 22 januari. Een toegangskaartje met schaatsverhuur kost 12,50 euro. Er mag ook op eigen schaatsen worden geschaatst. Vanwege veiligheidsredenen mag er alleen niet op noren worden geschaatst.

Deze banen hopen binnenkort open te gaan

Nootdorp

In Nootdorp gaat de ijsbaan voorlopig nog niet open. De ijsmeester mat donderdagochtend vijf centimeter op zijn rolmaat en dat is niet genoeg. ‘We moeten dus nog even geduld hebben hoe moeilijk ook. Als we er nu met 100 man opgaan is het feest voor onze andere leden klaar. Wie zou er zo egoïstisch willen zijn? Maar we houden de moed erin’, schrijft de vereniging.

Zoetermeer

In Zoetermeer moet men ook nog even geduldig zijn. De vrijwilligers van de ijsvereniging zijn hard bezig met werk aan de baan, maar het ijs is helaas nog niet dik genoeg op elke plek van de baan.

Villa Ockenburgh

Als het mee zit kan er worden geschaatst op de buitenplaats van Villa Ockenburgh in Den Haag. Maar zo ver is het nog niet deze winter. ‘De ijsbaan gaat helaas niet open in verband met de verwachte neerslag en oplopende temperatuur. Betreden van de baan is op eigen risico.’

