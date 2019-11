Op deze plekken in Den Haag is kans op inbraak het grootst

Nu de dagen weer korter worden is het hoogseizoen voor inbrekers begonnen. En ze weten de weg naar Den Haag goed te vinden. Van heel Zuid-Holland wordt er in Den Haag verreweg het meest ingebroken, de Schilderswijk prijkt bovenaan het lijstje.

De komende tijd is het risico dat er wordt ingebroken het hoogst voor de Schilderswijkers die in postcodegebied 2526 wonen. Dat blijkt uit cijfers uit de InbraakBarometer van Interpolis. In de afgelopen maanden is er in dit gebied tien keer ingebroken en zijn er vier ‘mislukte’ inbraakpogingen gedaan. De kans op een volgende inbraak is dan ook ‘zeer hoog’ volgens Interpolis.

Ook in het aangrenzende postcodegebied 2525, waar de Schilderswijk-West en de Groente- en Fruitmarkt onder vallen, is de kans op inbraak aanzienlijk. Daar is in de afgelopen 3 maanden zes keer ingebroken en zijn er daarnaast drie inbraakpogingen gedaan.

Moerwijk

Op de derde plek op de inbraaklijst van Zuid-Holland staat de Rotterdamse wijk Katendrecht en op plek vier Bloemhof. Op plek vijf staat het Noorderkwartier in Leiden.

De rest van de top 10 wordt gevuld met Haagse wijken. Op plek zes staat het centrum van Den Haag (2512), gevolgd door de Rivierenbuurt (2531), Moerwijk Noord en Oost, Zuiderpark/Moerwijk West (2533) en op plek nummer tien staat Morgenstond Oost (2541).

Populaire inbraakmethodes

Volledig scherm Inbraakmethode genaamd flipperen © ANP XTRA Een van de meest gebruikte inbraakmethodes is cilinder trekken. Inbrekers verwijderen het cilinder uit het slot met speciaal gereedschap. Hierdoor staan ze bijna geruisloos binnen 30 seconden binnen.



En dit is niet eens de snelste methode om binnen te komen. Inbrekers kunnen met een stukje plastic of een pasje heel eenvoudig, geruisloos en zonder schade een deur openmaken. Flipperen wordt deze manier van inbreken genoemd. Dit kan enkel als de deur niet van buitenaf op slot is gedaan.

Quote Inbrekers hebben een hekel aan licht, lawaai en lang werk Youri van der Avoird, Interpolis

Interpolis heeft nog wel tips voor mensen die bang zijn dat inbrekers eenvoudig bij hen binnen kunnen stappen. ,,Inbrekers hebben een hekel aan licht, lawaai en lang werk”, laat Youri van der Avoird van Interpolis weten. ,,Nu de donkere maanden zijn begonnen, weten inbrekers precies wanneer bewoners niet thuis zijn en natuurlijk opereren zij zelf ook graag in het donker. Dit zorgt voor een toename in het aantal inbraken. Beveiligingsmaatregelen zoals een automatisch lichtsysteem, een alarm of goed hang- en sluitwerk verlagen dan ook de kans op een woninginbraak enorm.”

Het is overigens niet direct aanleiding voor paniek. In de provincie Zuid-Holland wordt landelijk gezien het minst ingebroken van de twaalf provincies. In Zeeland slaan inbrekers het meest toe.

