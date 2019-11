Op deze plekken in Den Haag kun je zaterdag de Sint zien

Programma

De rijtoer is een lange optocht die via verschillende winkelstraten het centrum van Den Haag bereikt. De Sint kan geen seconde stilzitten want hij heeft een volle agenda. Rond 12.30 uur zal de Sint zijn paard bestijgen en zijn rijtoer beginnen in de Vissershavenstraat, waarna hij om 12.45 in de Keizerstraat zal arriveren. Rond 13.30 uur wordt hij bij de Frederik Hendriklaan verwacht. Om 13.40 uur bij de Aert van der Goesstraat en daarna om 14.00 uur in Reinkenstraat. Zijn volgende stop is om 14.45 uur op de Thomsonlaan en Fahrenheitstraat. Rond 15.10 uur zal hij de Weimarstraat aandoen om vervolgens naar de Prins Hendrikstraat te gaan. Als alles volgens planning verloopt zal hij daarna om 15.45 uur in de Piet Heinstraat zijn en over de Denneweg naar de Grote Marktstraat gaan. Rond 17.00 uur eindigt zijn rit op het Plein in Den Haag.