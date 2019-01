Op dit als zalencentrum vermomde museum zit niemand te wachten

Den Haag heeft er een nieuw zalencentrum bij. Aan de Zeestraat, om de hoek van het Vredespaleis, is in alle stilte 11 miljoen euro gestoken in het voormalige PTT-museum.



Waar je vroeger naar oude telefooncellen en brievenbussen kon kijken, worden nu seminars en congressen gehouden in wat heet het COMM, museum voor communicatie. Grondig journalistiek onderzoek van Follow the Money toonde aan dat museumdirecteur Tobias Walraven daar de afgelopen jaren flink heeft huisgehouden. Hij liet het hele museum opknappen voor 11 miljoen euro en spendeerde met instemming van zijn Raad van Toezicht ook bijna een miljoen aan marketing toen de zaak weer openging. Bezoekers kwamen er niet. In plaats van de beoogde 100.000, kwamen er niet meer dan 23.000 betalende gasten over de drempel.



Directeur Walraven werd er niet op afgerekend. Hij bleef gewoon een van de best betaalde museumdirecteuren van het land. Is dit erg? Al het geld kwam van een bruidsschat van 75 miljoen euro die oud-PTT directeur Wim Dik bij de verzelfstandiging in 1998 regelde. Het is in ieder geval zonde van zoveel geld.



Den Haag heeft al heel behoorlijke zalencentra en op dit, als nieuwe concurrent vermomde, museum zat niemand te wachten. Behalve Walraven. Naast zijn salaris ontving hij als directeur van andere bedrijven ook nog honderdduizenden euro's via het museum. Want het COMM huurde net toevallig die bedrijven in voor advies. Wie nu nog oude telefooncellen en brievenbussen wil bekijken moet opschieten. Walraven is volgens goed gedocumenteerde bron Follow the Money nu ook van plan om de museumcollectie af te stoten.



Wat blijft er dan over van het communicatiemuseum? Een prachtig verbouwd pand en een te dik betaalde directeur. Het wordt tijd dat Den Haag nog eens goed kijkt naar de bestemming van dit pand. Kan een museum zichzelf wel tot zalencentrum omkatten? Lijkt me niet.



