Op flat in Moerwijk komt hoogste muurschildering van het land: ‘Had in het begin wel last van hoogtevrees’

De muurschildering is een onderdeel van het landelijke project Music & Murals van Studio Giftig. Kaspar van Leek en Niels van Swaemen gingen hiervoor al naar Nieuwegein voor een muurschildering van Spinvis en naar Zwolle voor Typhoon. Den Haag is de vierde stad die zij aandoen. De inspiratie is een nummer van de Haagse rockband Di-rect. ,,De schets staat inmiddels al op de muur. Welk lied wij hebben gebruikt, is nog even geheim. Maar je ziet al twee personen staan en daaromheen allerlei objecten”, zegt Van Leek.



Vijf weken geleden begonnen de twee mannen met de immense taak in Moerwijk. In totaal zijn ze al drie weken bezig geweest. De bedoeling was dat ze de komende weken de schildering af zouden maken, maar het slechte weer deed anders beslissen. De flat is zeventien etages hoog. ,,En met windkracht 8 helemaal bovenaan in zo’n bakje hangen is geen feest. Ik heb ook nog hoogtevrees.’’