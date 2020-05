Op het balkon leek het even alsof ik onderdeel van het kampioenselftal van FC Den Haag was geworden

Zo gaat de skyline van Den Haag er straks uitzien

17:00 Het lijkt op een random-foto die op het scherm van een smart-tv verschijnt wanneer de televisie in slaapstand verkeert. Zo’n foto met glanzende woontorens in Dubai of een willekeurige anonieme metropool in Azië. Wie echter goed kijkt op deze foto ziet herkenningspunten zoals de Haagse Toren en de Megastores.