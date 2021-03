Op het stadhuis leven nu wel andere zorgen dan doodstrijd van een al jaren strompelende voetbalclub

Commentaar Niet de bergen vuil worden aangepakt, maar de vogels die door dat vuilnis worden aangetrok­ken

28 februari Den Haag worstelt al jaren met een vuilniscrisis. Terwijl duizenden meeuwen zich tegoed doen aan onze etensresten en het vuilnis dagenlang in de straten ligt, maken de verantwoordelijke bestuurders zich vooral druk over andere zaken. Dat schrijft Axel Veldhuijzen, chef AD Haagsche Courant, in zijn wekelijkse rubriek Commentaar.