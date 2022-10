Op het veen blijft Richard de Mos de held, op het zand zien ze hem echt niet meer zitten

Sensuele expositie: Schevenin­gen krijgt grootste sculptuur in keramiek ter wereld

Een vermenging van erotiek en architectuur, zuilen met fallische vormen en ornamenten die zijn opgebouwd uit verstrengelde menselijke figuren. Museum Beelden aan Zee in Scheveningen denkt met een werk van de hedendaagse Oostenrijkse kunstenaar Elmar Trenkwalder de grootste sculptuur in keramiek ter wereld in huis te hebben gehaald: het is 3 meter hoog, 6 meter meter breed en diep en 12.000 kilo zwaar.

11 oktober