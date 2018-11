Op Hodenpijl vanuit de lucht: Schoonmaken in alle rust

Waarom wilde u graag voor Op Hodenpijl werken?

,,Om de plek. Op Hodenpijl is sereen. Met vriendinnen bezocht ik er vier jaar terug de Levenskunstbeurs. Ik keek om me heen en zei: 'Hier wil ik werken, al moet ik de toiletten schoonmaken.' Binnen een maand was ik in dienst.‘’



Verstuurde u een open sollicitatie?

,,Ik schreef me in voor de nieuwsbrief en zag dat ze een schoonmaakster nodig hadden. Toen dacht ik: dit is mijn kans, nu moet ik wel solliciteren. Ik werd aangenomen. Volgens mij omdat het wel klikte. Het voelde goed.‘’



Moest u stevig aan de bak?

,,Ja, op maandag was ik acht uur bezig. De rest van de werkdagen maakte ik ongeveer vier uur schoon. Het was hard werken: de kerk, de pastorie, het restaurant; ik onderhield ze allemaal in mijn eentje. Toch heb ik door de rustige omgeving nooit een hectisch gevoel gehad.''