Op jacht in Den Haag: Zo wordt de rattenplaag aangepakt

VideoDen Haag wordt geteisterd door ratten. In heel 2015 werd 115 keer rattenoverlast gemeld, in 2018 ligt dat aantal nu al op 428. De gemeente begint een offensief tegen het dier. We gingen met verdelger Rob Roessingh mee op jacht naar ratten.