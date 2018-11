Op jacht naar eeuwige roem op het heilige zand

Herlings werd vorige maand de eerste Nederlandse wereldkampioen in de MXGP, de koningsklasse van de motorcross. De 24-jarige Brabander is voor de deelnemers van de Knock Out als laatste winnaar ook een voorbeeld. Die wedstrijd wordt zaterdag voor het eerst sinds 2016 in Scheveningen verreden.



De geschiedenis van motorcross in de populaire badplaats gaat terug tot 1981, toen onder de naam Veronica Strandrace de eerste crosses werden gehouden. Een muzikale omlijsting kon toen niet ontbreken bij het door de radiozender voor rockliefhebbers georganiseerde evenement. In 1984 trotseerden de band Kiss en zanger Meat Loaf de Scheveningse wind en het opstuivende zand om het racespektakel op gang te brengen.