Op kerkhof swaffelende zatlap krijgt 30 uur werkstraf

Bezoekers van begraafplaats Oud Eik en Duinen in Den Haag wisten in augustus vorig jaar niet wat ze zagen. De 38-jarige M. zat daar op een bankje met zijn penis in zijn hand. De man bevredigde zichzelf, op een bankje zittend naast een vrouw. Nadat de man aan zijn gerief was gekomen sloeg hij de vrouw met zijn geslachtsdeel in het gezicht; ook wel swaffelen genoemd.



Volgens M. was hij door de vrouw gevraagd haar borsten te betasten en beloofde ze hem seks. Het slachtoffer ontkende dat. Ze had helemaal niemand seks beloofd en zeker niet een man van 38 jaar, terwijl ze zelf een zoon van 44 heeft. ,,Zo ben ik niet. Ik heb al tien jaar geen seks meer gehad en heb daar ook geen behoefte aan”, las de rechter gisteren tijdens de zitting voor. De vrouw zei verder dat ze nooit op een kerkhof seks zou hebben.