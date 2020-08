Op kronkelige bergweggetjes met Bob Marley on the radio

Wat is het recept voor een aanstekelijke zomerhit? Zo’n liedje moet zich vooral accuut vastzetten in je hoofd en je loopt het bij wijze van spreken ’s winters nog te neuriën. Denk aan de Spaanstalige discokrakers Vamos a la playa en No tengo dinero van het illustere Italiaanse muziekduo Righeira. Voor schrijver/muzikant Anne-Tjerk Mante begint de vakantie pas echt goed met een muziekje. „Wat dacht je van Bob Marleys Stir it up, litte darling knetterend uit je radio op van die kronkelige Italiaanse bergweggetjes? Daar word je blij van: Everything’s gonna be alright. Marley is zen.”