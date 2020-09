Op latere leeftijd een goede celliste worden? Charlotte (89) bewees dat je nooit te oud bent om te leren

VAN WIEG TOT GRAF Paul was een man van de wereld die schuine schoonmoe­der­mop­pen vertelde waar Wilma's moeder bij was

23 september Hij had een groot bedrijf, zat in de raad van toezicht van een bank en was voorzitter van de tomatenstudieclub. Belangrijker was dat hij een man was met een heel groot hart. Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Paul Ammerlaan (6 november 1959 – 7 april 2020).