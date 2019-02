Op naar verkiezingen: ‘De Provincie is democratisch, de metropoolregio bepaald niet’

‘Auto is net zo belangrijk als ov’

Volledig scherm Erwin Hoogland uit Den Haag. nummer 3 op de lijst van de provinciale statenverkiezingen voor de VVD © VVD Zuid-Holland

Erwin Hoogland (54) was al eerder lid van Provinciale Staten voor de VVD-fractie in Overijssel. Nu hij in de Haagse wijk Leidschenveen woont, doet hij mee in Zuid-Holland. Met een derde plaats op de kieslijst moet dat zeker lukken.

,,Zuid-Holland heeft het dubbele aantal inwoners, maar is kleiner in oppervlakte dan Overijssel’’, zegt hij. ,,Het is hier dus veel meer woekeren met de ruimte. De provincie speelt daarin een belangrijke rol. Ook bij de woningopgave voor de toekomst.’’